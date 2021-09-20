Пять человек ранены в перестрелке под Барселоной

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В Сабаделе (Барселона) в ночь на понедельник произошла перестрелка. Ранены три женщины и двое мужчин.
Как подтвердили EFE источники в полиции, инцидент произошёл около 1:30 на улице Серра Гальинерс, недалеко от торгового центра и промышленной зоны.
По сообщению газеты La Razón, вооруженный человек подошел к группе людей, которые выпивали и слушали музыку на входе в торговый центр Via Sabadell, и открыл стрельбу.
По данным La Vanguardia, одна из раненых женщин была на седьмом месяце беременности и потеряла ребенка из-за полученных огнестрельных ранений.
Ведётся расследование.