Протестующие против локдауна попытались перекрыть движение в Мадриде

Национальная полиция Испании помешала сотне активистов перекрыть движение на одной из главных транспортных артерий Мадрида — Гран-Виа.
В субботу поздно вечером радикально настроенные активисты, протестующие против введённых из-за коронавируса ограничений, устроили беспорядки в центре испанской столицы. Они жгли мусорные контейнеры и пытались возводить баррикады прямо на проезжей части.
Около 22:00 полицейские смогли освободить площадь Пуэрта-дель-Соль от протестующих, которые вышли под лозунгом «Выходим на улицы, город уже устал». Тогда около ста активистов сместились к площади Пласа-де-Опера, где лозунги приобрели уже антиправительственное звучание. Дальше группа недовольных перешла на площадь Испании, где начались беспорядки и попытки перекрыть движение.Темы: Происшествия Мадрид