Предполагаемый виновник взрыва в Торревьехе задержан в аптеке

В одной из аптек Торревьехи задержан 50-летний местный житель. Именно его считают виновником мощного взрыва, прогремевшего в жилом доме на минувшей неделе.
В четверг в 6:15 на улице Диего Рамирес Пастор рядом с пересечением с улицей Аполо произошёл взрыв. Он разрушил стену, обломки посыпались на улицу, в том числе на припаркованные внизу автомобили. Жильцов соседних квартир эвакуировали. По словам соседей, хозяин квартиры был конфликтным и неоднократно угрожал «подорвать здание». В его квартире нашли девять газовых баллонов, канистры с бензином и банки с краской.
В минувшую субботу, как сообщает Onda Cero, он был задержан.Темы: Происшествия Торревьеха