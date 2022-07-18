Пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров лесов в Испании

Природные пожары, охватившие территорию Испании, уничтожили более 20 тысяч гектаров лесных массивов, один человек погиб, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на данные муниципалитетов.

"Последняя волна жары, охватившая Испанию и юг Европы, с температурой выше 40 градусов, сопровождалась более чем тридцатью пожарами в нашей стране, которые уже уничтожили более 20 000 гектаров лесных массивов, согласно предварительным оценкам основных пострадавших сообществ: Эстремадура, Кастилия-и-Леон, Галисия, Андалусия и Каталония", - пишет издание.

По данным газеты, по состоянию на вечер воскресенья в Испании бушуют 36 природных пожаров, при этом 24 из них не удалось взять под контроль. Около 2300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как отмечает издание, бригадир, который занимался тушением пожара в испанском муниципалитете Самора (автономное сообщества Кастилия-и-Леон), погиб. Премьер-министр страны Педро Санчес в социальной сети Twitter выразил сожаление.

Согласно опубликованному в июле докладу Главного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Испании, по состоянию на 3 июля площадь сожженных лесов с начала года составляет более 70 тысяч гектаров, что почти вдвое превышает средний показатель за последнее десятилетие.

Источник: РИА Новости