Пострадавшие в результате терактов в Каталонии получат 7,2 млн евро компенсации

Пострадавшие в результате терактов в Каталонии в 2017 году получат компенсацию на общую сумму в 7,2 млн евро. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, 216 человек запросили денежные средства от властей королевства из-за атак. Из них 130 получат компенсацию из-за физического вреда или морального ущерба, который был нанесен в ходе трагических событий 2017 года.

17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, около 140 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Исполнители атак, которые привели к жертвам и пострадавшим, были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. Вероятный главарь ячейки, устроившей теракты, имам Абдельбаки ас-Сати погиб при взрыве в Альканаре в ночь на 17 августа 2017 года, где террористы производили самодельную взрывчатку. Считается, что именно он занимался идеологической обработкой совершивших нападения в Барселоне и Камбрильсе молодых марокканцев, которые после потери лидера и взрывчатки решились осуществить нападение с использованием подручных средств.

Источник: ТАСС