Полиция занялась «туннелем ужасов» на Майорке

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Национальная полиция Испании взялась за так называемый «туннель ужасов» в Пальме-де-Майорка. Так назвали один из подземных пешеходных переходов, который стал настоящим кошмаром для местных жителей.
Во-первых, на входе сломали ограждение и в переход стали регулярно заезжать мотоциклисты. Они проносятся на большой скорости, не оставляя пешеходам возможности для манёвра.
Кроме того, внутри скапливается грязь, а многие используют переход в качестве туалета и места для употребления алкоголя и наркотиков.
Местным властям надоели постоянные жалобы горожан и они мобилизовали нескольких полицейских для обеспечения порядка и безопасности, а также отлова вандалов.