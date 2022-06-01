Полиция раскрыла в Каталонии новую схему мошенничества с ВНЖ

В муниципалитете Пучсерда задержан иностранец, предъявивший паспорт своего соотечественника для получения вида на жительство в Испании.

Это не единственный подобный эпизод, и полиция подозревает, что за этим стоит организованная группа мошенников.

Схема работает так. Сначала иностранец в электронном виде подаёт документы на ВНЖ в представительство правительства в Жироне. Затем он является в отделение Национальной полиции с паспортом. Однако, если сравнить его с первоначальным документом, выяснится, что номер и фотография отличаются.

В полиции полагают, что такую схему достаточно сложно провернуть и тут не обошлось без помощи «профессионалов». Их поисками сейчас и занимаются правоохранительные органы. А задержанному предъявлены обвинения в присвоении чужой личности и фальсификации документов. Его национальность не уточняется.