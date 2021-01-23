Полиция Испании нашла бутерброд с 300 г кокаина 

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На автобусной остановке в Луго (автономное сообщество Галисия) сотрудники испанской полиции остановили мужчину с очень интересным бутербродом.
Как говорится в сообщении правоохранительных органов, мужчина вышел из автобуса и был остановлен бдительными агентами. При обыске у него нашли огромный бутерброд. Там, под колбасой и остальными ингредиентами, лежал сверток с кокаином весом 300 граммов. Как отмечают полицейские, кокаин был «прекрасно замаскирован».
Мужчина задержан.