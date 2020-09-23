Полиция Каталонии задержала семью, рассылавшую марихуану по почте

Автономная полиция Каталонии задержала семью из городка Улья, которая рассылала марихуану почтой по всему миру. Как сообщают информационные агентства, неладное заподозрили сотрудники почтового отделения в Торроэлья-де-Монгри: в середине ноября они сообщили в полицию о перехвате 66 писем с подозрительным содержимым. Полицейские исследовали их и обнаружили внутри марихуану. Характерного запаха от конвертов не исходило, так как наркотик был герметично упакован. Следствие вывело сотрудников правоохранительных органов на вышеупомянутую семью, члены которой сделали несколько нетипичных закупок марок. В результате полицейские задержали супружескую пару в возрасте около 60 лет и их 22-летнего сына.