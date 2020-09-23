Полиция Каталонии задержала семью, рассылавшую марихуану по почте

Автономная полиция Каталонии задержала семью из городка Улья, которая рассылала марихуану почтой по всему миру. Как сообщают информационные агентства, неладное заподозрили сотрудники почтового отделения в Торроэлья-де-Монгри: в середине ноября они сообщили в полицию о перехвате 66 писем с подозрительным содержимым. Полицейские исследовали их и обнаружили внутри марихуану. Характерного запаха от конвертов не исходило, так как наркотик был герметично упакован. Следствие вывело сотрудников правоохранительных органов на вышеупомянутую семью, члены которой сделали несколько нетипичных закупок марок. В результате полицейские задержали супружескую пару в возрасте около 60 лет и их 22-летнего сына.
Начальник районного отделения полиции Давид Пуэртас рассказал, что задержанные выращивали марихуану самостоятельно. С клиентами они связывались через Интернет, а посылки отправляли только после предоплаты. "Они помещали наркотик в специальную центрифугу, чтобы отделить наиболее качественный материал, и упаковывали его в конверты", - уточнил Пуэртас. После этого торговцы шли в почтовое отделение и отправляли их как обычные письма. Помимо 66 конфискованных, полицейские обнаружили еще 177 подобных отправлений. Впрочем, следователи подозревают, что на самом деле их было более 300. Письма рассылались по всему миру, в том числе в страны Европы, Южной Африки, Канаду и Малайзию.
В ходе обыска полицейские изъяли у задержанных 60 килограммов марихуаны, стоимость каждого из которых на черном рынке составляет около 1 650 евро, а также центрифугу, аппарат для герметичной упаковки, два пистолета и несколько защитных баллончиков. Кроме того, стражи порядка установили, что незаконная плантация марихуаны дома у преступников была несанкционированно подключена к электросети.
Задержанным были предъявлены обвинения в преступлении против общественного здоровья, мошенничестве с системами электроснабжения и незаконном владении оружием. Они были переданы в распоряжение суда и предварительно отпущены на свободу.Темы: Происшествия