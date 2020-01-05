Полиция Испании разогнала участников пятидневной вечеринки

Сотрудники правоохранительных органов Испании положили конец рейву, который проходил на заброшенной фабрике в местечке Сан-Матеу (Кастельон). Вечеринка началась в Новый год, а полиция нагрянула только в субботу.
На шум пожаловался один из местных жителей, который проходил мимо. Полицейские выключили музыку и заставили разойтись всех присутствующих. В этот момент на фабрике оставались 400 человек. Обошлось без инцидентов.
Как сообщают испанские СМИ, подобные рейвы устраивают регулярно в самых разных уголках страны. О месте проведения, как правило, сообщают не раньше, чем за сутки до начала дискотеки.Темы: Происшествия