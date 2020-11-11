Полиция Барселоны устроила облаву на авторов граффити

В Испании 99 человек были задержаны за нанесение граффити в вагонах поездов метро Барселоны.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на национальную полицию Испании расследование было основано на 6741 жалобе, поданной барселонским метрополитеном в течение 2017, 2018 и 2019 годов.
В частности, в Каталонии были задержаны 48 правонарушителей. Один из задержанных прибыл в Испанию из Милана специально, чтобы нарисовать граффити. Его задержали в аэропорту Барселоны.
Причиненный ущерб, согласно заключениям экспертов, составляет 22 млн евро.
Расследование продолжается. В национальной полиции Испании не исключают новых задержаний.Темы: Происшествия Барселона