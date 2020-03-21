Полицейский вертолёт засёк нелегальную вечеринку под Мадридом

Агенты Национальной полиции Испании с вертолёта обнаружили скопление людей на территории отеля в Леганесе (Мадрид).
Сигнал в полицию поступил от одного из местных жителей, который сообщил, что в гостинице в период тотального карантина устроили праздник и громко слушают музыку. На место происшествия вылетел вертолёт, а затем в отель были отправлены стражи порядка.
По всей видимости, нарушители заранее узнали о приближении патруля и успели покинуть помещение. Полицеские нашли остатки еды, напитков и наркотиков. Еда ещё была горячей, в стаканах не растаял лёд, а в воздухе стоял запах табака. Кроме того, присутствовали следы употребления кокаина и других наркотиков.
По предварительным данным, вечеринку устроил владелец отеля. Его и ещё двух человек удалось поймать. А остальные участники праздника спрятались в номерах.
За нарушение правил карантина в Испании предусмотрены большие штрафы.Темы: Происшествия Мадрид