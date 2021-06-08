Поисковики вышли на след похитителя девочек на острове Тенерифе

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Океанографическое судно Angeles Alvarino обнаружило два предмета, которые принадлежат отцу девочек, пропавших на острове Тенерифе больше месяца назад.
Представитель Гражданской гвардии Мария Гомес на пресс-конференции во вторник рассказала, что поисковикам удалось найти кислородный баллон и пододеяльник. Уже установлено, что оба предмета принадлежат отцу пропавших девочек.
Судно прочёсывает акваторию у берегов Тенерифе. И будет работать в этой зоне как минимум до 14 июня. Оно оборудовано гидролокатором и подводным роботом, которые ведут поиски круглосуточно и уже проверили около 10 квадратных миль (34 квадратных километра).
Как сообщалось ранее, 27 апреля местный житель Томас (из состоятельной семьи, управляет семейным бизнесом) должен был отвезти годовалую Анну и шестилетнюю Оливию к своей бывшей супруге. Но вместо этого он отправил ей сообщение, где заявил, что больше она их не увидит. В тот же день поздно ночью он погрузил вещи на свой катер и куда-то отплыл. На следующее утро пустую лодку нашли дрейфующей около берега. В море плавало детское автокресло, а на борту катера обнаружили следы крови. Вот уже больше месяца ведутся поиски девочек на суше и на море. Правоохранительные органы Испании подключили даже своих коллег из Латинской Америки, куда, предположительно, мог отправиться беглец.