Подъёмный кран помог 185-килограммовому испанцу добраться до больницы

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В испанской Торревьехе мужчину, страдающего лишним весом, пришлось эвакуировать из дома с помощью подъёмного крана.
59-летнему испанцу потребовалась госпитализация. Для этого его надо было вынести из дома и отвезти в больницу. Сначала его попробовали спустить вниз по лестнице, но не смогли из-за узких проходов и веса пациента (185 килограммов). Тогда обратились за помощью к спасателям, которые сначала попытались спустить мужчину с помощью пожарной машины. Но ограничение по весу (150 килограммов) не позволило осуществить задуманное. Тогда к дому подогнали подъёмный кран, который благополучно спустил испанца вниз.