Под Барселоной загорелся химический завод

В провинции Барселона произошел пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов. Активирован план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с химическими веществами.
Завод расположен на полигоне рядом с населённым пунктом Монторнес-дель-Вальес. На месте происшествия работает 22 пожарных расчёта. Столб дыма хорошо виден с трассы AP-7.
О пострадавших не сообщается. Тем не менее в превентивных целях к месту пожара направлены шесть бригад скорой помощи. Местным жителям рекомендовано не приближаться к зоне возгорания и закрыть окна в домах.Темы: Происшествия Барселона