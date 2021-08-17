Пляжи в Мурсии усеяны мёртвыми рыбами

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На пляжах в испанской провинции Мурсия отдыхающие находят тысячи мёртвых рыб.
Пару лет назад здесь наблюдалась похожая картина. Тогда причиной стала аноксия — недостаток кислорода. Но сейчас Министерство водных ресурсов исключает и аноксию, и попадание в воду токсичных веществ.
По мнению специалистов, в этот раз причиной массовой гибели обитателей моря могла стать аномальная жара, которая в последние дни накрыла Испанию.
В 2019 году в Мурсии из-за мёртвых тунцов даже пришлось закрыть несколько пляжей. Это произошло в середине сентября. На берег выбрасывало как уже мёртвые туши, так и ещё живых рыб.