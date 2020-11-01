Первый в Испании автобус без водителя попал в ДТП в день запуска

В Мадриде долго тестировали и, наконец, запустили первый в стране автобус без водителя. Но он попал в аварию в первый же день, передают испанские информационные агентства.
Автобус был запущен на территории кампуса Автономного университета Мадрида. Во время движения автобус неожиданно резко затормозил. Водитель следовавшего за ним автомобиля не успела среагировать и врезалась в него.
Хорошо, что автобус двигается медленно — не быстрее 20 километров час. В результате ДТП на нём остались только царапины. «Ни водитель машины, ни один из пассажиров автобуса не пострадали», - рассказали в региональном департаменте транспорта.Темы: Происшествия Мадрид