От коронавируса умер бывший президент «Реала» Лоренсо Санс

Известный футбольный менеджер Лоренсо Санс скончался от коронавируса в Мадриде на 77-м году жизни. Санс был президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» с 1995 по 2000 год.
Санс умер в столичном госпитале Хименес Диас, где он находился с 17 марта. С каждым днём его состояние ухудшалось. Он испытывал проблемы с дыханием.
Его сын написал: «Только что умер мой папа. Он не заслуживал такого конца. Ушёл один из самых добрых, храбрых и трудолюбивых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Его семья и «Реал Мадрид» были его страстью».Темы: Происшествия