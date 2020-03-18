От коронавируса погиб 37-летний сотрудник Гражданской гвардии без хронических заболеваний

В Испании погиб сотрудник Гражданской гвардии, заразившийся коронавирусом. По словам медиков, Covid-19 представляет угрозу для жизни пожилых людей или пациентов с хроническими заболеваниям. Однако агенту было 37 лет и он был совершенно здоров, сообщает издание 20minutos со ссылкой на Объединённую ассоциацию Гражданской гвардии.
Мужчина скончался в городе Алькоркон (Мадрид). Последние несколько дней он находился в тяжёлом состоянии в местном госпитале. По словам коллег, он всегда был полон сил и любил свою работу.
По последним данным, от коронавируса в Испании погибли уже 600 человек, в основном в столичном регионе.Темы: Происшествия