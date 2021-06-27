Обнародована важная информация о найденном повешенным в испанской тюрьме бизнесмене

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Создатель антивируса McAfee, найденный повешенным в испанской тюрьме, уже предпринимал попытки самоубийства. По информации каталонской газеты La Vanguardia, об этом ещё в феврале рассказывал руководству тюрьмы сокамерник Джона Макафи.
Смерть скандально известного программиста и бизнесмена вызвала дискуссию. Многие не поверили в его добровольный уход из жизни. Накануне предполагаемого суицида была одобрена экстрадиция Макафи в США, где его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. При этом сам Макафи незадолго до смерти предупредил, что в его планы не входит накладывать на себя руки. 75-летний предприниматель утверждал, что в Штатах его преследуют по политическим мотивам.