Небольшое землетрясение произошло на юге Испании

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Землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера произошло в минувший понедельник в районе Касареса (провинция Малага). Об этом сообщил Национальный географический институт.
Землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера произошло в минувший понедельник в районе Касареса (провинция Малага). Об этом сообщил Национальный географический институт. Землетрясение осталось практически незамеченным и не привело ни к каким разрушениям. Ему предшествовали ещё более слабые толчки — 1,9 балла. На этот раз в районе Кастельяр-де-ла-Фронтера.