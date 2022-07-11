Названы регионы Испании, где реже всего грабят дома

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Компания Securitas Direct, которая управляет 1,7 млн домашних сигнализаций по всей Испании, обнародовала статистику по проникновениям в жилые помещения.
Самыми безопасными регионами Испании (где зафиксировано наименьшее число срабатываний сигнализации) стали Кастилия-и-Леон (0,9%), Астурия (0,9%), Галисия (1%), Эстремадура (1,2%) и Мадрид (1,2%).
На уровне провинций самыми безопасными признаны Теруэль, Паленсия, Альбасете, Касерес и Луго.
Самыми безопасными городами стали Овьедо, Санта-Крус-де-Тенерифе, Саламанка, Бургос, Сантандер, Кордова, Витория, Бадахос, Памплона и Мадрид.