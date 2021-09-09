Названы районы Испании, наиболее подверженные затоплениям

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По данным Министерства экологических преобразований и демографических проблем, в Испании существует 19 900 километров зон, подверженных затоплению. И таких территорий становится всё больше. Сейчас в таких районах проживают 2 730 000 человек.
Автономным сообществом с наибольшим риском подтоплений считается Валенсия. Среди провинций это Сарагоса, Наварра, Бургос, Лерида, Уэска, Теруэль, Ла-Риоха, Сориа, Кордова, Алава.
А десятка муниципалитетов, наиболее подверженных затоплениям, выглядит так: Дельтебре (Таррагона), Кастрас (Саламанка), Ла-Майя (Саламанка), Сант-Жауме-д-Энвеха (Таррагона), Калатаюд (Сарагоса), Массальфассар (Валенсия), Куартель (Валенсия), Бетансос (А-Корунья), Бенавитес (Валенсия), Альфара-дель-Патриарка (Валенсия).