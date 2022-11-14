Налоговые данные 500 тысяч испанцев могли утечь в свободный доступ

Налоговая информации о полумиллионе граждан Испании могла быть раскрыта в результате кибератаки на Генеральный совет судебной власти страны (CGPJ), сообщила в пятницу газета El Diario с ссылкой на источники.

По ее информации, серьезность атаки послужила поводом для начала секретного расследования. Оно было запущено 20 октября, после того как поступила жалоба от CGPJ.

В рамках расследования стало раскрыто, что это была не просто массовая утечка данных. Злоумышленники искали конкретные имена, в основном публичных людей.

Также хакеры предположительно получили доступ к личной информации о приблизительно 50 000 членах Главного управления полиции Испании, пишет газета. При этом кибератака была направлена и на иные государственные учреждения, такие как Государственная служба занятости или Национальный институт социального обеспечения.

Источник: РИА Новости