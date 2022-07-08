Над Жироной появилось токсичное облако

В провинции Жирона в результате утечки газа на предприятии Aigües de Girona образовалось токсичное облако, сообщают испанские информационные агентства в пятницу.

В самой компании (занимается обработкой воды) заявили, что инцидент произошёл при смешивании двух компонентов. Там уверяют, что все последствия уже ликвидированы и никакой опасности нет.

Однако система Гражданского оповещения предупредила местных жителей о токсичности и порекомендовала не приближаться к территории предприятия ближе, чем на 1 километр. Кроме того, жителям посоветовали не покидать своих домов, закрыть окна и не включать кондиционеры.