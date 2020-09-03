На юго-востоке Испании произошло землетрясение

В районе мыса Кабо-де-Палос на юго-востоке Испании зафиксирована сейсмическая активность. Толчки ощущались в нескольких муниципалитетах Аликанте.
По данным Национального географического института, в среду в 21:33 произошло землетрясение с эпицентром в Средиземном море, примерно в 10 километрах от испанского побережья. Его сила составила 3,6 балла по шкале Рихтера. Его могли почувствовать жители муниципалитетов Альфас-дель-Пи, Мучамель, Сант-Хоан-д-Алакант, а также на пляже Мучависта в Эль-Кампельо. В меньшей степени толчки ощущались в Дении, Альтее, Сана-Пола, Гуардамар-дель-Сегура, Ориуэле. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Это уже третье землетрясение в Испании за последние несколько дней. В среду рано утром подземные толчки были зафиксированы на побережье Коста-Брава. Сила составила 3,5 балла. В воскресенье серия землетрясений произошла в Наварре. Сила толчков составляла до 4 баллов по шкале Рихтера.Темы: Происшествия Аликанте