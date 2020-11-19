На юго-востоке Испании прогремел взрыв

В Торревьехе (провинция Аликанте) в четверг прогремел взрыв в одном из жилых домов. По предварительным данным, речь идёт об умышленном подрыве газа.
Взрыв произошёл в 6:15 на улице Диего Рамирес Пастор рядом с пересечением с улицей Аполо. Взрыв был очень мощный, он разрушил стену, обломки посыпались на улицу, в том числе на припаркованные внизу автомобили. Жильцов соседних квартир эвакуировали.
Хозяина квартиры ищут. По словам соседей, но был конфликтным и неоднократно угрожал «подорвать здание». В его квартире нашли девять газовых баллонов, канистры с бензином и банки с краской.Темы: Происшествия Торревьеха