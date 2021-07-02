На юге Испании загорелись четыре склада с хамоном

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Испанские пожарные два дня боролись с пожаром на складах компании по производству хамона Jamones Oro de Granada. Они расположены в муниципалитете Отура в Андалусии.
В компании работают 64 человека, но в момент возгорания на складе присутствовал только охранник. Из-за того, что помещения не были изолированы друг от друга, огонь легко перекинулся с одного склада на соседние. Пожар возник во вторник вечером, а потушить его смогли только в четверг утром.
Сгорели сотни тысяч окороков хамона.