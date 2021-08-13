На юге Испании выросла сейсмическая активность

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Национальный географический институт (IGN) Испании в 23:25 четверга зарегистрировал землетрясение силой 4,2 балла с эпицентром в муниципалитете Чименеас (Гранада).
Толчки ощущались в разных частях провинции. Затем последовало второе землетрясение силой 3,1, уже в Санта-Фе. В пятницу произошло ещё два небольших землетрясения — силой 2,5 и 2,3 балла.
Землетрясения не причинили никакого ущерба, но в службу 112 поступило почти 100 звонков от взволнованных жителей провинций Севилья, Кордова, Малага и Хаэн.