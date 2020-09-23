На винзаводе в Испании произошла авария

В испанской провинции Альбасете случилось непоправимое: прорвало огромную цистерну, из которой вылилось 50 тысяч литров красного вина.
О причинах аварии не сообщается. Работники завода не могли ничего не сделать, чтобы остановить утечку. Они просто снимали происходящее на телефоны.
Завод работает при винодельческом хозяйстве Vitivinos, которое было основано в 1969 году. Виноград выращивают на 1570 гектарах земли в Кастилии-ла-Манче. Виноделам в этом году вообще не везёт. Сначала пандемия. Потом неприятности с климатом. Теперь вот прорыв цистерны…
В Альбасете производство вина в 2019 году составило 460 тысяч тонн. Это отрасль кормит примерно 4 тысячи жителей провинции.Темы: Происшествия