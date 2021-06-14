На Тенерифе сломалось океанографическое судно, нашедшее тело пропавшей девочки

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Океанографическое судно Ángeles Álvariño, которое уже больше месяца ищет пропавших на острове Тенерифе сестёр и их отца, не может продолжать поиски из-за поломки оборудования. Об этом сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в Гражданской гвардии.
В конце апреля на Тенерифе пропали шестилетняя Оливия, её годовалая сестра Анна и их отец Томас. Мужчина отправил бывшей жене сообщение, в котором заявил, что она больше не увидит ни его, ни детей. Поиски продолжались больше месяца. В четверг тело Оливии нашёл подводный робот на глубине 1000 метров в трёх милях от берега. Оно лежало в спортивной сумке, привязанной к якорю. По версии следствия, Томас сначала накачал детей седативными препаратами, а затем убил их и увёз в море…
В пятницу вечером в стране прошли стихийные акции против домашнего насилия и в поддержку Беатрис — матери девочек.
Пока судно не может продолжать поиски Анны и Томаса. Оно стоит в порту в Санта-Крус-де-Тенерифе.
Мама девочек опубликовала обращение, в котором выразила надежду, что гибель ее дочерей не будет напрасной, а станет напоминанием для всех о необходимости защищать своих детей.