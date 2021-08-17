На Тенерифе опять пропали дети

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На Тенерифе пропали брат и сестра из Германии — 11-летний Кристиан и 10-летняя Амантия. Под подозрение попал их папа, который тоже не выходит на связь. По предварительной версии, он мог увезти детей на остров и спрятать там.
В памяти испанцев ещё свежа трагедия, которая произошла на Тенерифе весной этого года. Тогда пропали шестилетняя Оливия, её годовалая сестра Анна и их отец Томас. Позже тело Оливии нашёл подводный робот. Следствие считает, что Томас расправился с детьми и покончил с собой.