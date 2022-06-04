На северо-западе Испании нашли редкую акулу

Акула длиной 3,5 метра случайно попала в рыбацкие сети, сообщает телеграм-канал "Испания". Её выпустили на волю, но она потеряла ориентацию, заплыла в залив Риа-де-Аруса и погибла там на мелководье.

Эта акула нередко встречается в тропиках и в теплых водах Средиземного моря, но на севере Испании она редкая гостья. Более того, ихтиологи говорят, что в Галисии её вообще до сих пор не видели.

Острозубая песчаная акула считается неагрессивной и боится человека.