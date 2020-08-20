На северо-востоке Испании ныряльщик умер после нападения рыбы

В провинции Жирона (Каталония) 16-летний местный житель скончался после того, как на него напала рыба. По всей видимости, морской дракон (морской паук, trachinus araneus).
Инцидент произошёл на пляже Плайя-де-Аро, где молодой человек отдыхал вместе с родителями. Юноша нырял с маской и снимал на камеру морских обитателей. Когда он исчез, родители забили тревогу и обратились к спасателями. Его тело нашли отдыхающие. Реанимационные процедуры не принесли успеха, ныряльщик умер.
Вскрытие и токсикологическая экспертиза показали, что смерть, скорее всего, наступила в результате анафилактического шока. На теле была обнаружена ранка диаметром 2-3 миллиметра. Такую вполне мог оставить шип морского паука. Окончательно подтвердить эту версию могла бы запись с камеры, на которую снимал юноша. Но родители пока её не предоставили. Однако они рассказали, что успел снять их сын.
По их словам, юноша поплыл за медузой, которая увела его приблизительно на 100 метров от пляжа. Там он заметил необычную рыбу и начал снимать её. Через 30 секунд она его атаковала и запись прервалась.
Морской паук — небольшая хищная рыба. Любит зарываться в грунт или песок и атакуют добычу из засады. Довольно агрессивна и часто кусает всё, что движется. Кроме того, может уколоть острым шипом, в котором содержится яд. Уколы болезненны и могут вызвать отёчность, паралич конечностей, судороги, сердечную недостаточность.Темы: Происшествия Жирона