На севере Испании волки напали на пастуха

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Новость как из сказки Шарля Перро. В Астурии 17-летний Кике (на фото) не смог защитить стадо от голодных волков. И вообще хорошо, что сам остался цел.
Хищники напали на одну из коз, а потом погнались за пастухом. Кике залез на дерево недалеко от дома и начал звать на помощь. Его услышали родители и позвонили в полицию. Но там ответили, что ничем помочь не могут, так как волки находятся под защитой. Кике просидел на дереве 15 минут и спустился, когда волки ушли.