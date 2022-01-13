На севере Испании барсук раскопал клад времён Римской империи 

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В пещере на севере Испании найден клад с монетами времен Римской империи. По мнению ученых, в поисках еды его раскопал барсук.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian, 209 монет были обнаружены рядом с норой животного. Исследователи считают, что из-за непогоды и снега зверь был вынужден усерднее искать себе еду и поэтому ковырялся в небольшой трещине возле своего логова. Возможно, он надеялся найти там ягоды или червей. Но вместо лакомства наткнулся на груду старинных монет, отчеканенных в Константинополе и Салониках.
Большинство из них сделаны из меди и бронзы. Самая большая весит более восьми граммов и содержит четыре процента серебра. Ученые считают, что ее изготовили в Лондоне. Монеты были сделаны в III-V веках нашей эры.
Археологи предположили, что это часть более крупного клада. Вероятно, он был поспешно спрятан во времена политического и социальной нестабильности.
Римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218-м году до нашей эры и правили им, пока не были вытеснены вестготами в начале V века.