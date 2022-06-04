На пляже в Аликанте на женщину напал кабан

На пляже в Аликанте из моря неожиданно вышел кабан и покусал 67-летнюю женщину.

Как сообщает телеграм-канал "Испания" со ссылкой на издание 20minutos, инцидент произошёл около 11:30 на пляже Альфас-дель-Пи, где отдыхали десятки людей. Сначала отдыхающие увидели две лодки, которые подплыли к берегу. Оттуда кричали, предупреждая о приближении животного.

Для атаки кабан выбрал пожилую женщину, которая сидела на берегу у самой воды. После недавней операции на колене она испытывает проблемы с передвижением и поэтому не смогла вовремя отбежать в сторону.

Кабан укусил свою жертву в ногу и убежал в сторону кемпинга, находящегося возле муниципалитета Альтеа. Там его поймали полицейские.