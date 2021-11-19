На острове Пальма произошло землетрясение силой 5,1 балла

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Землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло на испанском острове Пальма, сообщает Национальный географический институт (IGN).
Подземные толчки были зафиксированы в районе населенного пункта Вилья-де-Масо. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км. В результате природного явления никто не пострадал.
В последнее время сейсмическая активность на острове Пальма, где извергается вулкан, усилилась. В минувшую субботу 5-балльное землетрясение произошло также около Вилья-де-Масо.