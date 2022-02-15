На Майорке задержана военнослужащая, ранившая подругу в баре

Инцидент произошел в 2019 году в одном из баров Магалуфа (Майорка). Подруги, обе служившие в вооружённых силах Шотландии, повздорили, между ними завязалась драка. По словам очевидцев, одна из них, Сидни Коул, ударила в горло разбитым стаканом вторую, Сару Энн Гэррити. В результате девушка была госпитализирована.

Сидни Коул всё это время скрывалась на территории Испании и меняла место жительства. В итоге её удалось задержать. Сама она утверждает, что осколок случайно отлетел в горло, а её подруга первой ударила её в нос.