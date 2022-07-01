На Майорке вьетнамские музыканты изнасиловали туристку

Последние новости Испании на русском языке
В Испании двоих мужчин арестовали по подозрению в изнасиловании 17-летней туристки из Великобритании.
Инцидент произошел 24 июня 2022 года в одном из отелей в Андрайче (Майорка). По словам потерпевшей, она познакомилась с двумя известными музыкантами из Вьетнама. В номере гостиницы ее изнасиловали, а после заставили пойти в душ, чтобы смыть с себя следы преступления.
На следующее утро мужчин арестовали и запретили выезжать за пределы страны на время следствия.