На Майорке сбежавшие из самолёта пассажиры заключены под стражу

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Власти Майорки избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для 12 пассажиров, сбежавших из самолёта в аэропорту Пальмы.
Инцидент произошёл в минувшую пятницу, когда лайнер авиакомпании Air Arabia, следовавший из Касабланки в Стамбул, был вынужден совершить посадку на Балеарских островах, потому что одному из пассажиров стало плохо. Этой ситуацией воспользовалась группа пассажиров, которая самовольно покинула борт. Часть сбежавших смогла покинуть территорию аэропорта. Позже 12 человек были задержаны.
Что касается пассажира, который стал причиной экстренной посадки, медики не выявили у него никаких проблем со здоровьем. И он был задержан по подозрению в содействии нелегальной миграции.