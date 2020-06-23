На Майорке осквернили памятник монаху-францисканцу

Вандалы осквернили памятник монаху-францисканцу Хуниперо Серре в городе Пальма-де-Майорка. На памятнике миссионеру неизвестные оставили надпись "расист" красной краской.
Хуниперо Серра в XVIII веке основал католические миссии на территории современной Калифорнии. А в 2015 году папа Франциск причислил его к лику святых.
Ранее в Барселоне активисты потребовали снести памятник Колумбу, который является одним из символом каталонской столицы. В защиту монумента выступила мэр города.Темы: Происшествия Пальма де Майорка