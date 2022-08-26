На Майорке наказали полицейского, у которого угнали велосипед

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Сотрудника полиции Пальмы-де-Майорка отстранили от работы и жалования на пять дней. Поводом послужил угон служебного велосипеда.
Агент оставил электрический велосипед у дверей полицейского участка. Вскоре в полицию позвонила местная жительница, которая видела, как молодой человек уезжает на этом велосипеде. Полицейские сразу выбежали на улицу, но велосипеда уже не было. Позже угнанный велосипед был обнаружен во время антинаркотической операции.
В распоряжении местной полиции есть 15 электрических велосипедов. Стоимость каждого — 3500 евро.