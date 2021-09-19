На Канарах эвакуируют людей из-за угрозы извержения вулкана

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На острове Пальма (Канарские острова) началась эвакуация местных жителей из-за угрозы извержения вулкана.
В последние дни остров сотрясают землетрясения, а сейсмическая активность часто предшествует извержению, предупреждают специалисты. При этом в воскресенье ситуация обострилась. На острове произошло сильнейшее за последнее время землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера.
Дороги и лесные тропы на острове перекрыты. Запрещена любая активность в районах, близких к вулкану.
Угроза извержения находится сейчас на «жёлтом» уровне. Это второй уровень по четырёхбалльной шкале.