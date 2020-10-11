На Канарах девушка-дайвер застряла в затонувшем корабле

Трагедией закончилось погружение группы дайверов на Канарских островах, сообщает Гражданская гвардия.
Дайверы под руководством инструктора погрузились к затопленному кораблю на глубину 41 метр в зоне, которая называется Soo Yang. Одна из участниц погружения проникла внутрь судна и не смогла выбраться оттуда. Другие дайверы пытались её вытащить, но им это не удалось.
В 11:30 в субботу на место прибыла Морская служба спасения. И только к 13:00 водолазам удалось найти тело девушки в одной из кают. И даже тогда они не смогли извлечь его: мешала плохая видимость и ограниченное пространство. Весь остаток дня они пытались вытащить тело девушки. В воскресенье операция была возобновлена.
Полиция начала расследование.Темы: Происшествия Лас Пальмас де Гран Канария