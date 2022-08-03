На испанских курортах женщин неизвестные вкалывают женщинам жидкость из шприца

Испанская полиция проводит расследование после жалоб от женщин, которых укололи шприцами во время отдыха минимум в девяти автономных сообществах Испании. Зарегистрировано несколько десятков подобных случаев. Об этом в среду, 3 августа, пишет газета El Mundo.

По данным издания, подобные случаи зафиксированы в Андалусии, Арагоне, на Балеарских островах, в Валенсии, Кантабрии, Кастилии-Ла-Манчи, Каталонии, Наварре и Стране Басков. Однако только у несовершеннолетней потерпевшей в организме было обнаружено токсичное вещество. Укол девочка почувствовала во время праздничных гуляний.

СМИ уточняют, что правоохранители пока не выяснили мотив преступников — после уколов они не грабили, не домогались до женщин.

Информации о задержанных также пока нет.

Источник: «Известия»