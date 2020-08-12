На Испанию обрушились аномальные осадки

Испанские СМИ сообщают о ливнях, граде, сильном ветре потопах и ударах молний по всей стране.
В Севилье сразу в нескольких городах размыло дороги, нарушено электроснабжение, подтоплены дома. Потоки уносят машины и целые строения.
В Мадриде тоже затоплены улицы, перекрыто движение в ряде муниципалитетов. Трасса M-506 перекрыта. В столичной подземке из-за просочившейся воды прервано движение поездов между станциями Pirámides и Urgel на линии 5 и между García Noblejas и Cartagena на линии 7. В парке Ретиро закрыты детские площадки и спортивные зоны. В столичном Торрелодонесе мужчину ранило ударом молнии, когда он стоял под зонтом у себя в саду.
В Мадриде, Кастилии-ла-Манче и Астурии сохраняется оранжевый уровень метеорологической угрозы. В остальных восьми автономиях действует жёлтый уровень.Темы: Происшествия Мадрид Севилья