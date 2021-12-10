На горнолыжном курорте в Испании насмерть замёрз турист

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Турист из Валенсии погиб на горнолыжном курорте Формигаль в испанских Пиренеях.
Как сообщает телеграм-канал "Испания" со ссылкой на местные СМИ, молодой человек замёрз насмерть. Его тело было обнаружено в результате поисковой операции, развёрнутой после того, как турист пропал без вести.
По предварительной версии, 31-летний постоялец отеля вышел на рассвете из бара и по дороге к гостинице попал в сильную метель. Он сбился с пути и упал в небольшой овраг, где его замело снегом.