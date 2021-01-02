Мститель на бульдозере уничтожил 50 «Мерседесов» в Испании

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Бывший сотрудник завода Mercedes-Benz Espana уничтожил более 50 автомобилей немецкой марки в знак протеста против массовых увольнений. 38-летний мужчина угнал тяжёлый бульдозер Caterpillar, добрался до фабрики Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании, разрушил ворота и принялся таранить новые минивэны.
Как сообщает Motor.ru, испанский завод Mercedes-Benz в Витории пострадал от действий разъярённого бывшего сотрудника в ночь с 30 на 31 декабря. Фабрику, на которой выпускаются коммерческие фургоны Vito/e-Vito, минивэны V-Class/EQV и их модификации, атаковал тяжёлый бульдозер Cat — спецтехникой оказались разрушены свыше 50 однообъёмников, а сумма ущерба превышает отметку два миллиона евро.
Испанские журналисты выяснили, что бульдозером управлял 38-летний мужчина, который ранее работал на заводе Mercedes-Benz, но был уволен в рамках оптимизации производства. «Мститель» угнал спецтехнику в пригороде Витории, преодолел 21 километр, разрушая по пути дорожные знаки и припаркованные машины.
Въезд на завод Mercedes-Benz Espana, закрытый лёгкими воротами, не стал преградой для бульдозера. До приезда полиции неуравновешенный мужчина успел ударить свыше 50 новых минивэнов, запаркованных на территории. Некоторые машины получили настолько серьёзные повреждения, что не подлежат восстановлению.
Сборочную линию Mercedes-Benz трактор повредить не успел, хотя именно она была целью злоумышленника — недавно на предприятии появились современные роботы, которые и позволили руководству начать сокращения штата рабочих.
Правоохранительные органы Испании задержали водителя бульдозера и выдвинули ему обвинение. По информации испанских коллег, в инциденте никто не пострадал, поэтому мужчине избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Точная сумма ущерба уточняется.