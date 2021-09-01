Мощные ливни обрушились на Испанию

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В среду на Испанию обрушились проливные дожди. Сообщается о затоплениях в центральной части страны и на северо-востоке. Государственное метеоагентство Aemet объявило штормовое предупреждение в 16 регионах.
Ливни сопровождаются грозами. За день метеорологи насчитали более 10 тысяч вспышек молний. В Каталонии, Наварре и Арагоне выпало 60 литров осадков на квадратный метр. А в Альканаре (Таррагона) — 168.
Местных жителей просят не выходить из домов. При этом около 10 тысяч человек остались без света. Парализовано движение на нескольких автодорогах. В провинции Кастельон спасателям пришлось помогать людям выбраться из машин.
А в Таррагоне эвакуировали кемпинг, который оказался полностью затоплен.